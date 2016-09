Campanha já começou e será encerrada no próximo dia 20

Por: O Liberal

Em 10 de setembro, 2016 - 10h57 - Círio

Com o objetivo de garantir apoio espiritual e social aos mais carentes e excluídos sociais, a diretoria do Círio de Nazaré 2016 promove uma campanha de arrecadação de alimentos não perecíveis para os amparados da Comunidade Católica Missão Belém, localizada em Benevides, até o dia 20 deste mês. A entrega deve ser feita na sala da diretoria, no Centro Social Nossa Senhora de Nazaré, com entrada pelo estacionamento da Basílica Santuário.

A ação de responsabilidade social faz parte da campanha “Manhã dos Eleitos”, realizada anualmente pela diretoria do Círio, no objetivo de receber pessoas pobres e/ou excluídas da sociedade para uma manhã de lazer e espiritualidade. Durante o evento, os próprios diretores servem um almoço e doam presentes à comunidade carente. Neste ano, os alimentos arrecadados serão entregues à Comunidade Católica Missão Belém e seus assistidos no dia 23 de setembro de 2016, na Casa de Plácido.

Designado pela Arquidiocese de Belém para dar assistência espiritual aos moradores de rua, o padre Divan coordena a “Pastoral de Rua”, da Comunidade Católica Missão Belém, uma ação evangelizadora que acolhe pessoas humildes. Os missionários do templo vão às ruas da cidade, permanecem durante dias com essas pessoas, dando-lhes assistências espiritual e material, assim como também celebram missas nesses lugares.

Após um período de convivência com os moradores nas ruas, aqueles desejarem, passam a conviver junto com os missionários na chácara da Comunidade Missão Belém, localizada no município de Benevides. Lá, eles trabalham em uma padaria e na marcenaria que funciona no espaço, além de contarem com assistência religiosa e receberem tratamentos para dependência química e do álcool. Atualmente, mais de 170 homens, entre adolescentes, adultos e idosos residem no local.