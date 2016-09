Campanha já começou e será encerrada no próximo dia 20

Em 10 de setembro, 2016 - 06h00 - Atualidades

Da Redação

Com o objetivo de garantir apoio espiritual e social aos mais carentes e excluídos sociais, a diretoria do Círio de Nazaré 2016 promove uma campanha de arrecadação de alimentos não perecíveis para os amparados da Comunidade Católica Missão Belém, localizada em Benevides, até o dia 20 deste mês. A entrega deve ser feita na sala da diretoria, no Centro Social Nossa Senhora de Nazaré, com entrada pelo estacionamento da Basílica Santuário.