Por: Ego

Em 07 de setembro, 2016 - 18h43 - Celebridades

Fernanda Vasconcellos usou seu perfil do Instagram para postar uma foto em que aparece bem sexy usando um maiô listrado e mostrando a nova silhueta. A imagem foi publicada no início da tarde desta quarta-feira(07), na rede social. "Linda", "Maravilhosa" e "Perfeita" foram alguns dos elogios recebidos pela atriz.

Fernanda, atualmente no ar na novela "Haja Coração", foi a escolhida para estampar a capa da "Corpo a Corpo" do mês de setembro e posou para a publicação mostrando sua barriga sequinha e o corpo invejável. Durante a entrevista para a revista, a atriz, que passou do manequim 38 para o 34 em um mês, falou sobre a boa forma, alimentação vegana e afirmou que hoje encontrou o equilíbrio e que já evita comer sem necessidade.