'O Thi me faz rir o dia todo!', conta ela

Por: GShow

Em 31 de agosto, 2016 - 08h14 - Celebridades

Fernanda Souza, que comandará um programa no Multishow, posou com o marido, o cantor Thiaguinho, para edição de aniversário da revista "Cosmopolitan".

Casados há mais de um ano, os dois falaram do relacionamento:

- Além de ser meu amor, ele é meu companheiro. O Thi me faz rir o dia todo! É muito divertido e um prazer dividir a vida com ele - disse Fernanda, que também estará na nova temporada da "Escolinha do Professor Raimundo".

- Companheirismo define nosso relacionamento. A gente leva a vida de um jeito muito leve. Somos brincalhões e isso fortalece nosso amor - complementou Thiaguinho.