Dia da Independência do Brasil, comemorado amanhã (7), vai provocar mudanças no horário de funcionamento de vários estabelecimentos

Por: O Liberal

Em 06 de setembro, 2016 - 07h29 - Região Metropolitana

O feriado do Dia da Independência do Brasil, comemorado amanhã, 7 de setembro, vai provocar mudanças no horário de funcionamento de vários estabelecimentos localizados na Região Metropolitana de Belém. Uma dessas alterações ocorrerá nos supermercados, que funcionarão das 8h às 14h, segundo o Sindicato das Empresas do Comércio de Supermercados e Autosserviços do Estado do Pará (Sindespa). O atendimento volta ao normal na quinta-feira. Outra mudança será nos horários dos cinco shopping centers instalados na capital paraense.

O Castanheira Shopping abre a academia às 9h e fecha às 15h; lojas da praça de alimentação, cinemas e parque de diversões abrem entre meio-dia e 22 horas; o supermercado funciona das 15h às 21h; as demais lojas estarão fechadas. Já o Shopping Bosque Grão-Pará abre praça de alimentação, lazer e cinema do meio-dia às 22 horas; as lojas ficam fechadas.

No Shopping Pátio Belém, as lojas serão fechadas; a Lojas Americanas abrem das 14h30 às 20h30; o evento Senninha Esportes ocorre das 12h às 20h; a praça de alimentação abre ao meio-dia e fecha às 22h; e os cinemas funcionam de acordo com a programação. O Boulevard Shopping fecha as suas lojas durante esta quarta-feira; mas a praça de alimentação e lazer funcionam entre 11 e 22 horas; os restaurantes ficam abertos das 11h até meia-noite; e os cinemas funcionam de acordo com a programação. O Parque Shopping fecha as lojas; mas abre a praça de alimentação e lazer das 11 às 22 horas; restaurante funciona entre 11 horas e meia-noite; e o cinema de acordo com a programação.

Em virtude do feriado, os órgãos públicos municipais adequaram seus horários de funcionamento. A Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) informou que os Hospitais de Pronto-Socorro Humberto Maradei Pereira (Guamá) e Mário Pinotti, assim como as Unidades de Pronto Atendimento (UPA) de Icoaraci e Sacramenta, e o Hospital Geral de Mosqueiro, funcionarão normalmente no dia 7 de setembro. Também estarão funcionando normalmente as Unidades Municipais de Saúde da Marambaia, Jurunas, Tapanã, Outeiro, Cotijuba, Carananduba, Baía do Sol, Bengui I e Icoaraci, que funcionam em regime de urgência e emergência.

A Central de Regulação de Leitos, urgência e emergência do Centro de Especialidades Médicas e Odontológicas (Cemo) e a Central de Ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) atuarão em regime de plantão. A Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) informou que a coleta de lixo e entulho irá funcionar normalmente durante o feriado.

A Estação das Docas e o Mangal das Garças, os dois espaços turísticos de Belém, funcionarão normalmente no feriado.

De acordo com o Sindicato dos Lojistas do Comércio de Belém (Sindilojas), o horário de funcionamento dos estabelecimentos do centro comercial ainda não foi definido, o que só deve ocorrer durante a tarde de hoje, em assembleia marcada para às 16h.