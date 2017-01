Volante rescindiu contrato com o Al Ain, dos Emirados Árabes, e foi anunciado pelo novo clube neste sábado

Por: Lance!Net

Em 14 de janeiro, 2017 - 18h55 - Futebol

O Corinthians anunciou a contratação de seu sexto reforço para 2017, que é o volante Fellipe Bastos. Aos 26 anos, o jogador rescindiu contrato com o Al Ain, dos Emirados Árabes, foi aprovado nos exames médicos e assinou por duas temporadas com o Timão. Ele fará parte da lista de jogadores que embarca na noite deste domingo para a disputa da Florida Cup, nos Estados Unidos.



- Sonho realizado de jogar em um dos maiores clubes do Brasil e tentar marcar meu nome na história do Corinthians. Vou tentar retribuir esse carinho da torcida e serei mais um torcedor dentro de campo - disse o volante, que teve a assinatura de contrato transmitida ao vivo pelo Periscope do Corinthians.



Antes de Fellipe Bastos, o Corinthians já havia anunciado as contratações de Jô, Kazim, Gabriel, Luidy e Paulo Roberto. Dos jogadores que já possuem acerto para 2017 resta a oficialização apenas do zagueiro Pablo, que chega ao Brasil no domingo para ser submetido a exames médicos e assinar contrato por um ano emprestado pelo Bordeaux (FRA).



Fellipe Bastos passou pelas categorias de base do Botafogo e do PSV (HOL) antes de se profissionalizar pelo Benfica (POR), onde pouco jogou. Depois, ainda defendeu Belenenses (POR), Servette (SUI), Vasco, Ponte Preta e Grêmio. Ele venceu uma Copa do Brasil pelo Vasco e foi vice da Sul-americana pela Ponte Preta, mas seu último clube no Brasil foi o Grêmio. Nos Emirados, ele defendeu Al Ain e Baniyas pelos últimos seis meses. Hoje aos 26 anos, ele também teve trajetória de destaque nas categorias de base da Seleção Brasileira, mas nunca serviu à equipe principal.