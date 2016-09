Goleiro foi contratado no início da temporada de 2015, completou 100 jogos na última terça-feira (13) e já tem contrato com o Bicola até 2017

Por: Redação ORM News

Em 16 de setembro, 2016 - 19h01 - Série B

m uma semana, o goleiro Emerson alcançou a marca de 100 jogos pelo Paysandu, viu o time voltar a vencer na Série B do campeonato brasileiro, foi homenageado pelo clube e ainda teve o nascimento de sua filha. 'Foi uma semana que não vai ter como esquecer!', exclamou. Diante de todos os acontecimentos, o camisa 01 revelou que recebeu uma 'boa proposta financeira' para deixar Belém, mas preferiu ficar na Curuzu.

'A diretoria (do Paysandu) sabe que eu tive uma proposta concreta na minha mão e todos viram que valia a pena no lado financeiro. Aliás, valia muito a pena! Mas, antes de mostrar à diretoria, conversei com minha esposa. Ela está realmente feliz aqui e minha família também. Isto vale muito mais que dinheiro. Por isso não aceitamos', falou.

Aos 34 anos, Emerson foi contratado para ser o reserva imediato de Andrey, ex-América de Natal, que acumulou sucessivas lesões. Emerson aproveitou a chance para se garantir como titular e mantém o status desde então. Os 100 jogos, porém, não representam a realização do atleta.

'Estamos muito bem e isso é o que nos motiva a acordar cedo, trabalhar forte e querer que venham mais 200, 300, 400 jogos pelo Paysandu. Por enquanto, meu contrato é até 2017, mas não penso em sair daqui. Quero ficar', declarou o goleiro.

Emerson segue confirmado na equipe de Dado Cavalcanti para a partida contra o Náutico, às 16h30 deste sábado (17), na Arena Pernambuco, em Recife (PE), pela 26ª rodada da Série B do campeonato brasileiro. O confronto será transmitido lance a lance pelo ORM News.