Mayara Motti só reclama do bumbum de 106 cm: “Acho ele grande demais”

Em 15 de fevereiro, 2017 - 01h30 - Gata do Dia

A curta temporada que passou dentro da casa do “BBB 17” ajudou Mayara Motti não só a ficar famosa, como a perder peso. Ao ser eliminada, a ex-BBB constatou que tinha enxugado três quilos. “Sou feliz com o meu corpo, mas toda mulher gosta de perder aqueles dois quilinhos que tanto a incomoda. No ‘BBB’, além dos dois que me incomodavam, perdi mais um. Curti!”, disse ela, que exibiu suas curvas em um ensaio para o Paparazzo.

Leia a matéria completa no Amazônia, já nas bancas.