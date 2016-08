Publicitário se declara para a jovem, depois de beijá-la pela primeira vez

Por: GShow

Em 31 de agosto, 2016 - 08h11 - Novelas

O amor está no ar em Haja Coração!!! Depois de se beijarem pela primeira vez, Shirlei (Sabrina Petraglia) e Felipe (Marcos Pitombo) curtem aquele climinha de romance no apartamento do publicitário. "Isso tá mesmo acontecendo? A gente aqui juntos?", pergunta a jovem, apaixonada.

Felipe faz cócegas em Shirlei para ela acreditar e segue se declarando: "Desde a primeira vez que te vi, debaixo daquela chuva, quando cê perdeu o sapato, alguma coisa mexeu comigo. Achei que fosse preocupação, mas agora eu sei que foi mais que isso".

Feliz, Shirlei conta que também achou especial, mas pensou que fosse bobagem, porque um homem como ele não olharia para alguém como ela. Ao ouvir isso, Felipe pede para ela parar de se colocar para baixo e a enche de elogios, fazendo Shirlei cair no choro.

"Nunca nenhum homem falou desse jeito comigo", diz. Também tomado pela emoção, Felipe se ajoelha e faz um pedido especial: "Você aceita esse príncipe desajeitado como seu namorado?".

Owwwn, Shirlipe <3! Será que Shirlei vai enfrentar tudo e todos para ficar com Felipe? Não perca a cena prevista para ir ao ar a partir desta quarta-feira, 31/8.