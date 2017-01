Experiente atleta de 33 anos estava jogando no futebol do exterior desde 2005 e agora volta ao país

Em 09 de janeiro, 2017 - 01h30 - Esporte

Antes mesmo de assinar contrato de três anos com o Palmeiras, em contratação oficializada ontem, Felipe Melo e torcida se relacionavam nas redes sociais desde que o nome do volante passou a ser cogitado como reforço para a temporada 2017, em meados de dezembro. Impressionado com o carinho dos palestrinos, o jogador, que tem o Flamengo como time do coração, agora se sente palmeirense.

“Eu fiquei realmente impressionado com o carinho da torcida. Antes mesmo de assinar, eles fizeram me sentir palmeirense. Isso faz toda a diferença”, afirmou o atleta de 33 anos.

