Volante de 33 anos assinou contrato por três temporadas

Por: O Globo

Em 08 de janeiro, 2017 - 14h21 - Futebol

Acertado com o Palmeiras desde o mês passado, Felipe Melo foi anunciado neste domingo como a nova contratação do clube. O volante assinou por três anos, sendo que os seis primeiros meses por empréstimo, período em que o jogador ainda terá vínculo com a Inter de Milão.

Felipe Melo já estava em São Paulo desde terça-feira. Chegou à cidade de helicóptero e publicou um vídeo em seu Instagram. No dia seguinte, o jogador passou por exames médicos.

- Estou realizando um sonho de voltar ao Brasil e com uma idade (33 anos) que me permite correr e fazer o que eu mais amo sem maiores problemas. Estou muito honrado, e agradeço a Deus por essa oportunidade, de voltar e jogar em um clube de tamanha grandeza que é o Palmeiras. É uma honra muito grande estar vestindo essa camisa - comentou o volante.

Felipe Melo começou a carreira no Flamengo. Aliás, o volante chegou a ser pretendido como reforço rubro-negro para a temporada 2017. No Brasil, passou também por Cruzeiro e Grêmio. Na Europa, jogou em clubes da Espanha, Itália e Turquia. O jogador foi titular da seleção brasileira na Copa de 2010, quando o Brasil, sob o comando de Dunga, caiu nas quartas de final diante da Holanda.

- Eu ganhei alguns títulos importantes no Brasil, joguei Libertadores com o Flamengo e com o Cruzeiro. Hoje eu chego para disputar essa competição com um clube como o Palmeiras, que vai tentar vencer, e como um jogador importante. Eu chego para ser mais um no Palmeiras, para ajudar e para ser ajudado - completou Felipe.

Felipe Melo é a sexta contratação palmeirense para a temporada. Antes dele, já havia sido anunciadas as chegadas do atacante Keno (ex-Santa Cruz) e dos meias Hyoran (ex-Chapecoense), Raphael Veiga (ex-Coritiba), Alejandro Guerra (ex-Atlético Nacional) e Michel Bastos (ex-São Paulo).