oi realizada na manhã de ontem a sexta edição da Feirinha do Mais de 60 expositores participaram do evento que tem como objetivo popularizar o espaço

Em 19 de setembro, 2016 - 01h30 - Gerais

Foi realizada na manhã de ontem a sexta edição da Feirinha do Museu da Universidade Federal do Pará (MUFPA). A iniciativa que acontece desde março deste ano reuniu mais de 60 expositores, entre artesãos, cozinheiros, pintores, músicos e dezenas de outros profissionais do ramo artístico e surgiu como uma boa opção de lazer e cultura para o fim de semana em família e amigos. Centenas de pessoas visitaram o espaço apreciando os produtos, a música e as brincadeiras que o grupo organizou para recepcionar os convidados.

Leia a matéria completa no Amazônia, já nas bancas.