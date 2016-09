Sábado Rural da Ceasa aproximou produtores de consumidores, com produtos até 30% mais baratos

Em 04 de setembro, 2016 - 01h30 - Gerais

Peixes, frutas, legumes, produtos orgânicos, hortaliças e plantas saindo direto do produtor para as mãos do consumidor. Esse é o resultado do Sábado Rural, programa que chegou a sua terceira edição ontem, no hall do prédio administrativo da Ceasa, em Belém. “A proposta é incentivar a produção agrícola regional e criar mais um canal de escoamento dessa produção”, disse a presidente da Ceasa, Bianca Piedade. Segundo ela, o objetivo é priorizar a agricultura familiar. Como não há a figura do atravessador - ou intermediário - possibilitando o contato direto entre os consumidores e produtores, os alimentos vendidos podem ser encontrados por valores bem mais em conta, até 30% mais baratos.

