Artefatos de decoração do mundo todo em Belém

Por: Da Redação

Em 10 de setembro, 2016 - 09h07 - Mundo

Termina amanhã, 11, a 6ª edição da Feira do Artesanato Mundial (FAM) na capital paraense. Com o tema “Mãos que fazem arte pelo mundo”, o evento reúne cerca de 500 expositores do Pará, do Brasil e do mundo.

Com o objetivo de promover o trabalho artesanal, a FAM tornou-se referência em todo o país, e há seis anos, conquista novos amantes da arte e da cultura no estado. “A nossa missão é fornecer um espaço onde artesãos possam expor e comercializar seus produtos e onde o público possa levar cultura em forma de artigo decorativo, adorno ou peça utilitária. Além disto, o ambiente ainda favorece o intercâmbio de conhecimentos entre os artesãos”, diz a organizadora local da Feira, Atenilda Alencar.

Este ano, a coleção de roupas com estampas da Frida Kahlo chamou bastante atenção do público. As peças são produções exclusivas da professora Josy Medeiros, de Brasília. Ela começou a estilizar suas próprias roupas há oito anos e percebeu que outras pessoas tinham vontade de ter peças exclusivas, foi então que começou a coordenar um grupo de artesanato e investiu em roupas criativas. “A moda conceitual tem uma alma, tem um pouco da pessoa que produz, há identificação. Quem usa a peça do artesão é quem valoriza o trabalho manual, quem sabe o que quer”, comenta a artesã.

Além de vestuário, ainda é possível encontrar artigos de decoração, acessórios de moda e de culinária, que além de serem úteis, servem como itens decorativos, a exemplo dos acessórios gourmet em vidro, dentre outros.

A expectativa é que até domingo, 80 mil pessoas passem pelo Hangar, onde estão em exposição produtos artesanais de mais de 20 países, dentre eles: Turquia, Quênia, Peru, Índia, Egito, Japão, Síria, e países do continente africano.

A próxima edição já está marcada. Será de 19 a 27 de agosto de 2017.

Serviço: Feira do Artesanato Mundial (FAM)

Local: Hangar Centro de Convenções da Amazônia

Data: até 11 de setembro.

Horário de Funcionamento: 15h às 22h

Ingressos: R$10​,00 (com meia entrada)

Realização: Charph Eventos