Há produtos da Turquia, do Japão, da Índia,Rússia e mais 19 países

Por: O Liberal

Em 08 de setembro, 2016 - 10h10 - Belém

O diálogo entre a cultura do Pará e a de 22 países e de 14 estados do Brasil tem atraído muita gente à Feira do Artesanato Mundial (FAM), no Hangar, promoção da Charp Eventos. O feriado comemorativo dos 194 anos da Independência do Brasil, completados ontem, fez com que os estandes da Feira fosse muito procurados pelo público. Não à toa. Nos estandes estão produtos simbolizando a cultura de povos diversos, inclusive os da Amazônia, como a cerâmica de Bragança e outros artigos de municípios paraenses. A Feira reúne 135 estandes.

Em um dos estandes da Turquia, o responsável Emir Geyik expõe produtos típicos da civilização turca, tendo como referência a Cidade de Istambul. São 30 peças, entre bonecas de cerâmica, narguilés, espelhos decorados, arandelas, luminárias, chaveiros, peça decorativa Olho Turco e família de elefante. Um atrativo à parte são as lâmpadas de Aladim (peças decorativas), a R$ 185,00. O conjunto de luminárias sai a R$ R$ 1.350,00.

“Eu gosto muito da culinária de Belém. O artesanato é bacana. Eu vi aqui, na Feira, e gostei”, declarou Emir Geyik. Em outro estande com produtos da Turquia, a vendedora Valéria Gomes obsevou o interesse dos paraenses pelos artigos em porcelana, centros de mesa em vidro pintados a mão, espelhos de cristal, lustres de cristal, peças cerâmicas, lustres de mosaicos e de cristal. Um lustre de cristal sai a R$ 1.800,00.

As famosas bonecas Matryoshka são atrações no estande da Rússia, onde o público também encontrou camisetas, bottons, lenços e outros produtos. Com 600 peças, no estande do Japão, como informou o vendedor Thiago Ojima, a cultura japonesa está presente na FAM com uma linha de artigos decorativos em porcelana, potes e utensílios do lar.

Em um estande com produtos do Egito, o público encontrou réplicas das peças originais do acervo do Museu do Cairo. As peças, em resina e areia do deserto, confeccionadas no Egito, retratam deuses, faraós, sarcófagos, pirâmides.

No estande de Kashmir, Índia, estão tapetes com preços variando de R$ 290,00 até R$ 2.200,00. Há, também, móveis, blusas, colchas bordadas de cama, capas de almofada e outros. “Temos o Kilim (tapete) feito em juta natural e lã em tear manual, em quatro meses de trabalho, e ainda o Kashmir seda, feito fio a fio”, disse o vendedor Márcio Vasconcelos. Em sua 6ª edição, a FAM prosseguirá até domingo, 11.