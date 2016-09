A competição começa no dia 6 de outubro

Por: Redação ORM News

Em 21 de setembro, 2016 - 09h20 - Parazão

O Campeonato Paraense da Segunda divisão, a famosa 'Segundinha', já possui data para começar. A Federação Paraense de Futebol (FPF) realizou na tarde desta terça-feira (20), reunião com representantes dos onze clubes que vão participar do campeonato a partir do dia 6 de outubro. A competição encerrará somente em 27 de novembro.

Além de definição de repasse de cotas, formato de disputa e laudos dos estádios, a FPF definiu os componentes dos dois grupos. O A será formado por: Castanhal, Kyikatejê, Pedreira, Vênus, Tiradentes e Carajás. Já o B tem: Tuna, Sport Belém, Desportiva, Vila Rica e Pinheirense.