Por: Redação ORM News

Em 03 de janeiro, 2017 - 20h28 - Pará

A partir de hoje (3) a Fundação Cultural do Pará (FCP) abre inscrições para o edital de 2017 do Prêmio Pesquisa e Experimentação Artística, que integra o Programa Seiva de Incentivo à Arte e à Cultura. A meta é contemplar projetos inéditos que expressem a cultura paraense, identificando, valorizando e dando visibilidade às atividades artístico-culturais existentes nas diferentes regiões do Estado.

As inscrições seguem até 16 de fevereiro de 2017. A seleção premiará 20 projetos nas seguintes categorias: Linguagem Visual; Linguagem Cênica; Música; Design; e Artes Literárias. Cada projeto premiado receberá a importância de R$ 20 mil.

Como participar

As inscrições devem ser realizadas presencialmente, no período de 3 de janeiro a 16 de fevereiro de 2017, na sede da FCP (setor de protocolo, de 2ª à 6ª feira, no horário de 8h às 17h, facultando-se a inscrição por procurador).

Deve ser preenchido formulário de inscrição, disponível na sede e no site da FCP, composto por duas partes: dados do candidato e dados do projeto. É obrigatório o preenchimento de todos os campos do formulário. O resultado provisório da etapa de seleção será divulgado pela FCP no Diário Oficial do Estado.

Podem se inscrever pessoas físicas e também microempresas individuais (MEIs) que sejam os próprios autores dos projetos. Não poderão participar parentes da comissão de seleção e da comissão executiva do edital; servidores da FCP e de órgãos vinculados; bem como também não podem participar aqueles que já tiveram projetos selecionados em outros editais de premiação artística pela Fundação nos anos de 2015 e 2016 - exceto premiação na Lei SEMEAR. Também é vedada a prticipação daqueles que possuam direitos sobre o projeto, mas não são os próprios autores.

Contrato

A comissão de seleção do edital convocará os primeiros colocados do concurso até o limite das premiações em cada área para apresentar em dez dias úteis, contados a partir da convocação, os documentos necessários informados no edital. O Prêmio e Pesquisa e Experimentação Artística 2017 seguirá as seguintes etapas conforme cronograma:

I - Inscrição de projetos;

II - Seleção de projetos: de caráter meritório, classificatório e eliminatório;

III - Convocação para assinatura de contratos de execução.



Informações

Para ter acesso ao edital com todas as orientações necessárias, clique aqui.

Para maiores esclarecimentos, ligue (91) 4006 2923.