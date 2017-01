Por: GShow

Em 12 de janeiro, 2017 - 08h20 - Novelas

É tarde da noite e Fausto (Tarcísio Meira) ainda não conseguiu pegar no sono. Pedro (Reynaldo Gianecchini) percebe a angústia do homem e resolve conversar com o ele. "Se abre comigo... Foi a Magnólia que ameaçou o senhor! O que foi que ela fez? Fala pai... Não tenha medo", incentiva o velejador.

O ex-prefeito de São Dimas parece que finalmente vai abrir o jogo com o filho. O que será que Fausto vai dizer? Não perca a cena, prevista para ir ao ar nesta quinta-feira, 12/1.