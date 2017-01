Patriarca grita a mulher e a acusa em alto e bom som

Por: Gshow

Em 05 de janeiro, 2017 - 08h45 - Novelas

Parece que finalmente o jogo virou para Fausto (Tarcísio Meira)! Depois de sofrer o atentado que tirou a vida de Suzana (Regina Duarte) e o deixou tetraplégico, e aguentar as humilhações de Ciro (Thiago Lacerda) e Mág (Vera Holtz), o homem finalmente consegue ter resultados efetivos em seu tratamento.

O pai de Pedro (Reynaldo Gianecchini) consegue ficar de pé sozinho e, ao ouvir que a mulher está descendo as escadas da mansão, grita por ela. Mág leva um supersusto ao ouvir a voz do marido e, ao chegar no escritório, o vê em pé, o que a deixa apavorada. Fausto olha com ódio e dispara: "Assassina!".

Descubra tudo o que vai acontecer assistindo à cena prevista para ir ao ar nesta quinta-feira (05).