Amante de Ciro tenta gritar por socorro, mas a voz não sai

Por: GShow

Em 05 de janeiro, 2017 - 17h47 - Novelas

Mág (Vera Holtz) acorda mais um dia em sua suíte na mansão da família Leitão e fica surpresa com o que vê! Fausto (Tarcísio Meira) está diante dela e se prepara para esganá-la. Sem dizer nada, ele agarra o pescoço da mulher com as mãos.

Desesperada, a amante de Ciro (Thiago Lacerda) se debate e tenta gritar por socorro, mas a voz não sai. O pai de Pedro (Reynaldo Gianecchini) aperta ainda mais até que ela revira os olhos e perde os sentidos.

Será que ele está fazendo isso mesmo ou será só um pesadelo de Mág? Descubra tudo o que vai acontecer assistindo à cena prevista para ir ao ar nesta quinta-feira, 5/1.