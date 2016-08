Em 30 de agosto, 2016 - 01h30 - Show

William Bonner e Fátima Bernardes chocaram o país ao anunciar, ontem à noite, que estão se separando. Os jornalistas, que ficaram juntos por 26 anos, publicaram a mesma mensagem no Twitter na noite desta segunda como forma de comunicado sobre o fim do casamento. As informações foram divulgadas pelo “Ego” e se espalharam pelas redes sociais, gerando comoção e memes.

“Em respeito aos amigos e fãs que conquistamos nos últimos 26 anos, decidimos comunicar que estamos nos separando. Continuamos amigos, admiradores do trabalho um do outro e pais orgulhosos de três jovens incríveis. É tudo o que temos a declarar sobre o assunto.

