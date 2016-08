Ex-casal - Jornalistas estavam casados há 26 anos. O anúncio foi feito através do Twitter.

Em 30 de agosto, 2016 - 06h00 - Atualidades

Os jornalistas Fátima Bernardes e William Bonner anunciaram a separação, após 26 anos de casamento. O titular do “Jornal Nacional” e a apresentadora do “Encontro” divulgaram a notícia no Twitter, na noite de ontem. “Em respeito aos amigos e fãs que conquistamos nos últimos 26 anos, decidimos comunicar que estamos nos separando. Continuamos amigos, admiradores do trabalho um do outro e pais orgulhosos de três jovens incríveis. É tudo o que temos a declarar sobre o assunto. Agradecemos a compreensão, o carinho e o respeito de sempre. William e Fátima”, publicaram Bonner e Fátima na rede social.