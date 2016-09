Ney Filardi, presidente da escola, afirmou ao EGO que o convite já foi feito e diz sonhar com a apresentadora no posto

Fátima Bernardes recebeu um convite para ser rainha de bateria da escola de samba carioca União da Ilha, no Carnaval 2017. A informação foi confirmada ao EGO pelo próprio presidente da agremiação, Ney Filardi, nesta terça-feira, 13.

"Eu sou fã número 1 dela. Ela é maravilhosa. Não é a primeira vez que eu faço o convite, mas, agora, conto com ajuda de um amigo nosso em comum", revelou Ney, que já havia manifestado o seu desejo de a ter na escola para a coluna Gente Boa, do Jornal O Globo, mas até então, não tinha oficializado o convite.

Além da admiração pela carreira profissional da apresentadora, o presidente contou ter várias afinidades com Fátima. "Ela é vascaína, devota da mesma santa que eu, a Nossa Senhora de Fátima, e sei que ela torce para a União da Ilha também. Inclusive, ela já desfilou na escola em outra ocasião", disse Ney.

Ao ser questionado se a apresentadora tem samba no pé, o presidente foi enfático. "Ela é bailarina, sabe tudo de dança e tem samba no pé, sim. Além de ser uma pessoa muito carismática. Não terá rejeição alguma", acredita Ney, que confessou já tê-la convidado em outra ocasião: "Quando ela era âncora do Jornal Nacional eu já havia feito o convite."

Ex-rainha aprova convite

Bianca Leão, que ocupava o posto oferecido para Fátima, gostou da ideia de ser substituída pela jornalista. "Eu acho ótimo! Acho a Fátima Bernardes maravilhosa, admiro muito ela. Me sentiria honrada em ter saído da escola e a próxima rainha ocupar o posto ser ela", declarou a musa, que deixou de ser rainha por estar grávida.

Ainda de acordo com o presidente da agremiação, Fátima tem até o dia 8 de outubro para decidir se sairá ou não como rainha de bateria da escola no ano que vem. "Ela pode dar a resposta até a data de escolha do samba-enredo da escola, quando a rainha é apresentada para a comunidade", explicou Ney. Procurada pelo EGO, a assessoria de imprensa de Fátima Bernardes não tinha se pronunciado até a publicação desta notícia.