Se tem um assunto que a atriz e figurinista Tainá Nascimento entende muito bem, sem dúvida é estilo!

Em 15 de janeiro, 2017 - 06h00 - Troppo

Criar, combinar e inovar o visual não são momentos de dilemas para a atriz e figurinista Tainá Nascimento, de 27 anos. Afinal, ela não só ama moda como vive ligadinha nas novidades que surgem. Dona de um estilo cheio de personalidade, Tainá deixa claro que o conforto é fundamental no seu look. O colorido se faz presente em quase todas as produções da atriz, que sempre faz uso de algum acessório diferente para compor o visual. “A nossa imagem é o melhor cartão de visitas. Então a nossa aparência tem que passar uma informação. Cada um escolhe a sua e aí entra em jogo a vestimenta”, avalia.

A sintonia no visual é um critério importante para Tainá. Ela explica que costuma escolher as peças de acordo com o seu momento atual, raramente pensa nas roupas simplesmente para estocar no guarda-roupa. Na visão da fashionista, durante as compras é sempre bom lembrar as aquisições que já se tem em casa.