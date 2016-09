Em 06 de setembro, 2016 - 01h30 - Gerais

Encartado em O LIBERAL, o primeiro fascículo da série Projeto Enem já é um sucesso entre professores e estudantes. Produzida especialmente para os vestibulandos que realizarão as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) nos dias 5 e 6 de novembro próximos, a revista é um projeto do jornal O LIBERAL e da RM Graph Editora, em parceira com o Sistema Ari de Sá (SAS) e apoio da Secretaria de Estado de Educação (Seduc). O suplemento apresentará aos estudantes, sempre às segundas-feiras, diversas questões similares às aplicadas no exame, além de dicas e resumos dos conteúdos que serão cobrados em prova.

