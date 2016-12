Cantor britânico foi encontrado morto pelo namorado, Fadi Fawaz

Em 27 de dezembro, 2016 - 01h30 - Show

Amorte do cantor George Michael, no último domingo (25), abalou o mundo da música e atiçou a curiosidade de fãs no mundo todo sobre os problemas de saúde enfrentados pelo cantor, que vivia recluso na Inglaterra.

George Michael foi encontrado morto pelo namorado, Fadi Fawaz. A informação foi divulgada pelo próprio parceiro do cantor através de seu Twitter.

“Este é um Natal que eu nunca vou esquecer. Encontrar o seu parceiro morto pacificamente na cama como a primeira coisa da manhã... Eu nunca vou deixar de sentir sua falta”, lamentou.

Leia a matéria completa no Amazônia, já nas bancas.