A cidade de Sobral prestou as últimas homenagens ao cantor e compositor Belchior em um teatro

Em 02 de maio, 2017 - 06h00 - Show

A emoção marcou a despedida do povo sobralense ao cantor e compositor Belchior, no Ceará. O velório do cantor em Sobral acabou por volta das 11h40 de ontem. As lágrimas tomaram conta dos familiares e também de outros que estavam presentes. Com palmas, cantos, Belchior partiu de Sobral ouvindo suas melhores músicas, dentre elas “Como os Nossos Pais” entoada pelos fãs na saída do Teatro São João.

Aos gritos, fãs se despediram na saída do caixão, que foi levado no carro do corpo de Bombeiros até o aeroporto de Sobral, embarcando ao meio-dia para Fortaleza, onde deverá ser sepultado hoje.

