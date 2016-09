Ator se afogou na quinta-feira (15), no Rio São Francisco

Por: Quem

Em 16 de setembro, 2016 - 08h29 - Celebridades

Famosos ficaram desolados com a notícia da morte de Domingos Montagner, nesta quinta-feira (15), e usaram as redes sociais para prestar homenagem ao ator, que era um dos protagonistas de Velho Chico.

Veja abaixo as homenagens:

Rodrigo Andrade, ator: "Triste... Vai com Deus irmão."

Bruno Astuto, jornalista: "Triste demais a perda do querido Domingos Montagner... Um ator excepcional, profissional dedicado, um homem sempre generoso e atencioso, discreto, sensível e inteligente... Que os anjos o levem em paz e que Deus conforte sua família... O corpo do ator foi encontrado sem vida entre as pedras do rio. Um desfecho que infelizmente não seguiu a ficção."

Marcelo Serrado, ator

"Queridos não há palavras pra descrever o que sentimos. A vida e a arte às vezes andam juntas. Inexplicável o que aconteceu hoje do nosso lado. Estamos devastados como todo o Brasil e penso que temos que dizer para todos que estão ao nosso lado como amamos cada uma dessas pessoas pois num piscar dos olhos o 'homi' nos chama! Me pergunto porque? Auge da vida, grande ator, pai, todos amavam! Porque?? Como acreditar? Que deus e Rio São Francisco levem nosso amor com ele! Inacreditável"

Fabiana Karla, atriz

"Hoje o país chora a perda desse colega tão querido, no auge da sua carreira...No auge da sua vida... Fizemos essa campanha (outubro rosa) e nos encontrávamos no aeroporto várias vezes e conversávamos enquanto aguardávamos a chamada do vôo... Ele sempre tão atencioso...Entendo que quando Deus acha que é a hora, ELE nos chama, e isso eu aceito. Só não entendo a forma como às vezes isso acontece. Podia ser sempre dormindo... A gente se desligar como uma máquina... Mas não nos cabe questionar os desígnios de Deus. Siga em paz "Santo Domingos" muita luz no seu caminho. E paz no coração da família e dos colegas que estavam juntos nesse trabalho... Momento difícil. Meus sentimentos.