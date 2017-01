Protesto nesta segunda-feira (9) foi realizado no Fórum e Ministério Público

Por: G1 Santarém

Em 09 de janeiro, 2017 - 17h54 - Polícia

Familiares de presos da Penitenciária Agrícola Sílvio Hall de Moura, em Santarém, no oeste do Pará, fizeram um protesto na manhã desta segunda-feira (9) contra medidas adotadas na casa penal e por conta dos casos recentes de mortes e rebeliões entre detentos.

Os manifestantes pedem com urgência a exoneração do diretor do presídio, major João Costa por não adotar medidas para amenizar o problema na cadeia.

Segundo os manifestantes, o diretor tem agido com 'arbitrariedade' e os internos estão recebendo um tratamento desumano. Ainda segundo eles, o ato foi motivado porque no dia 7 de janeiro, durante a visita, os familiares foram retirados do local a força pelos agentes prisionais antes do horário estabelecido terminar. Após a saída, tiros foram ouvidos e internos agredidos sem motivação.

Com faixas e cartazes, os manifestantes se concentraram em frente ao Fórum de Justiça e depois seguiram para a sede do Ministério Público, na Avenida Mendonça Furtado. Os familiares também gritavam palavras de ordens, cobrando a saída do diretor da penitenciária.

Durante a manifestação, uma comissão foi recebida no Fórum pelo juiz de execução penal, Gabriel Veloso e outra no Ministério Público por uma das promotoras de justiça. As comissões cobraram justificativas para as atitudes que acontecem dentro do presídio, entre elas, facilitação para entrada de drogas, arma branca e celulares.

De acordo com o juiz Gabriel Veloso, todas as demandas foram ouvidas e serão encaminhadas ao presidente do Tribunal de Justiça Estado (TJ-PA), desembargador Constatino Guerreiro. Veloso disse ainda que não há possibilidade de soluções serem tomadas em Santarém, pois tudo depende da Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado (Susipe) em Belém.

Parceiras

Na manhã desta segunda-feira, o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), subseção Santarém, Ubirajara Bentes, entregou ao juiz Gabriel Veloso um documento que propõe uma parceria em relação aos multirões carcerários e pede apuração sobre as irregularidades no presídio.

“Mandamos o Relatório da Comissão de Direitos Humanos, onde analisamos caso por caso, desde maus tratos, agressões aos presos, e outras denúncias, para que o sistema tome uma medida e intervenha nessas casas penais, porque da maneira como estar não pode ficar. Estamos propondo ao juiz da vara de execuções penais que nós realizemos juntos um novo multirão para verificar a situação desses presos”, sugeriu.

Após o recebimento do documento pelo juiz da vara de execuções penais, ficou acertado que as Comissões Carcerária e de Direitos Humanos da OAB vão acompanhar os trabalhos de verificação dos processos e progressão de regimes dos presos da casa penal em Santarém.