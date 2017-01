Manifestação pede há 11 anos paz nas ruas e celeridade nos julgamentos

Por: Da Redação

Em 11 de janeiro, 2017 - 06h00 - Atualidades

Familiares de vítimas da violência que perderam a vida participaram da 11ª Caminhada pela Paz e pela Vida na tarde de ontem, organizada pela Organização Não Governamental Movimento Pela Vida (Movida) e outras entidades. Aproximadamente 200 pessoas participaram da caminhada que passou pelos bairros do Marco e de São Brás. Os participantes vestidos com a cor branca se concentraram na Travessa do Chaco, entre as avenidas Almirante Barroso e João Paulo II, segurando pequenas imagens da pomba da paz, faixas e cartazes com as fotos e os nomes das vítimas. Além de lembrar das vítimas, a passeata pretende pressionar a justiça para dar celeridade aos julgamentos dos acusados, que muitas vezes ainda não sentaram no banco dos réus.