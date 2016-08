Policial Militar foi morto ontem, no Jurunas

Por: Da Redação / Com informações de Bruna Lima (O LIBERAL)

Em 28 de agosto, 2016 - 11h31 - Belém

Familiares do cabo Erineldo Xavier de Souza, aguardam a liberação do corpo pelo Instituto Médico Legal (IML). O policial foi morto ontem à noite, na Região Metropolitana de Belém. Ele era lotado no Grupamento Fluvial da Polícia Militar, e estava à paisana, na rua Oswaldo Caldas Brito esquina com a Bernardo Sayão, bairro no Jurunas, quando um veículo Civic preto se aproximou e um dos criminosos efetuou os disparos. O policial militar não teve nada roubado.

Conforme as primeiras informações apuradas pela equipe da Divisão de Homicídios tudo indica que o policial militar foi vítima de execução, uma vez que ele estava parado na esquina da rua Oswaldo Caldas Brito quando foi cercado pelo veículo Civic preto. Testemunhas informaram ao delegado Fernando Bezerra, que estava no plantão, que o atirador desceu do carro e efetuou os disparos sem roubar nada do policial.

"Ainda está muito cedo para afirmar sobre a principal linha de investigação, mas segundo as primeiras informações que conseguimos a linha de execução é uma delas", explicou a autoridade policial, que acrescentou que estava aguardando a chegada dos familiares do policial para prestarem esclarecimentos na Divisão de Homicídios, por onde o crime vai ser investigado.

Surgiram alguns comentários e que o policial militar chegou a efetuar um disparo contra o assassino, mas a informação não foi confirmada pela polícia civil. Após ser atingido, o cabo Xavier foi socorrido por uma viatura da Guarda Municipal e levado para o Pronto-Socorro do Guamá, mas ele não resistiu e morreu.

Buscas

Logo após o baleamento, várias viaturas da polícia Militar e da Guarda Municipal deram início as buscas dos criminosos. Os policiais se dividiram em equipes e percorreram por várias ruas do bairro do Jurunas. Uma denúncia anônima informou que os responsáveis pelo crime são conhecidos pelo apelido de "Biruta" e "Thiaguinho".

O denunciante disse que um deles estava escondido na rua Oswaldo Caldas Brito, onde ocorreu o crime, e outro na passagem Marcílio Dias Dias esquina com a Cesário Alvim. Viaturas da Rotam, da Polícia Militar e do motopatrulhamento fizeram o cerco nessas áreas, mas até o fechamento desta edição os criminosos não tinham sido presos pela polícia.