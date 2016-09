Ator morreu nesta quinta-feira, 15, depois de se afogar no Rio São Francisco, no Sergipe

Por: EGO

Em 16 de setembro, 2016 - 15h20 - Celebridades

A família do ator Domingos Montagner usou o perfil oficial do ator no Facebook para agradecer o carinho dos fãs nesta sexta-feira, 16.

"A família de Domingos Montagner agradece as manifestações de carinho, apoio e solidariedade que tem recebido de todos e busca reunir a força necessária para atravessar - com serenidade e discrição - este momento difícil, íntimo e delicado ao lado dos amigos e familiares", escreveu.

Montagner, o Santo de "Velho Chico", morreu nesta quinta-feira, 15, após desaparecer no Rio São Francisco. Ele tinha viajado para o Nordeste para gravar cenas da novela, foi tomar um banho de rio e, depois do mergulho, não voltou à superfície. O artista estava junto com a atriz Camila Pitanga, que pediu socorro após o colega ser levado pela correnteza. Deixa três filhos e mulher.

'Tristeza profunda', diz autor

Ao EGO, o autor de "Velho Chico", Benedito Ruy Barbosa também lamentou a morte de Montagner. "Estou sentindo uma tristeza profunda como há muito tempo não sentia. Nós perdemos, além de uma belíssima pessoa, um belíssimo homem com um coração de ouro e também um ator que só dava alegria pra gente. O trabalho que ele vinha desenvolvendo em 'Velho Chico' foi muito bom. Ele sempre foi um grande talento", declarou.

"Lamento profundamente, não tenho palavras para dizer o que estou sentindo com essa tragédia toda que acompanhei desde o desaparecimento dele. Fiquei rezando para que acontecesse um milagre. Nós perdemos um dos melhores atores que tínhamos e uma pessoa que deixará muita saudade para todos", encerrou o dramaturgo.