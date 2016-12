ENERGIA: Temporal derrubou duas árvores sobre cabos que alimentam a Estação Bolonha

Por: Da Redação

Em 28 de dezembro, 2016 - 06h00 - Atualidades

Pelo menos 18 bairros da Região Metropolitana de Belém foram afetados pela falta d’água provocada pela queda de duas árvores no Parque do Utinga, em consequência da chuva que desabou na noite da última segunda-feira, 26. Elas atingiram a linha de alta tensão que alimenta o sistema de captação bruta da Estação de Tratamento de Água do Bolonha, fornecedora de água para diversos pontos da cidade. Durante a manhã de ontem, moradores dos bairros prejudicados tiveram que recorrer a outras alternativas para suprir as suas necessidades de abastecimento.

De acordo com a Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) tiveram o abastecimento interrompido o Guamá, São Brás, Canudos, Fátima, Terra Firme, Jurunas, parte da Cremação, Condor, parte do Marco e da Pedreira, Telégrafo, Sacramenta, Marambaia, Castanheira, parte do Jaderlândia, Atalaia, Guanabara e parte da Cidade Nova.