Consumidores reclamam por não conseguirem ter acesso a segunda via da fatura

Por: Redação ORM News

Em 01 de setembro, 2016 - 14h59 - Belém

Um desligamento nas linhas de transmissão de energia no Pará causou o desligamento do datacenter da Celpa. Por conta disso, consumidores impedidos de realizar operações como a emissão da segunda via da conta de energia elétrica. A companhia confirmou a suspensão do serviço.

Consumidores entraram em contato com o Portal ORM para reclamar do problema. 'Se você entrar no site pra tentar imprimir a conta, aparece a mensagem que está inoperante, se você ligar pro telefone que aparece na conta o 0800, eles dizem que não tem sistema, que o cliente tem que ir até um posto da Celpa', relatou um consumidor.

Segundo a Celpa, o desligamento do datacenter causou falhas no site, no sistema comercial nas agências de atendimento e no aplicativo. A empresa esclarece que serviços como a religação de energia elétrica, manutenção de cabos partidos e atendimento para falta de energia podem ser solicitados na central de atendimento no número 0800 091 01 96.

A companhia orienta os clientes que necessitam de atendimento não emergencial que aguardem para ir a uma agência após a normalização do serviço.