Dupla do Corinthians foi convocada pelo técnico Tite para defender a Seleção Brasileira no jogo contra a Colômbia, dia 25 de janeiro

Por: Lance!Net

Em 19 de janeiro, 2017 - 14h47 - Futebol

O lateral-direito Fagner e o meia Rodriguinho festejaram a convocação para a Seleção Brasileira para o jogo contra a Colômbia, dia 25 de janeiro, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. Os jogadores do Corinthians acordaram às 7h30 para acompanhar o anúncio realizado pelo técnico Tite, já que estão em Orlando, nos Estados Unidos, onde o time disputa a Florida Cup.



'Momento único, sentimento indescritível, emoção grande da família, a gente tinha esperança que podia acontecer. Acordamos cedo aqui para acompanhar. Um sonho que está sendo realizado vestir a camisa da Seleção. Estou muito feliz, espero representar muito bem', afirmou Rodriguinho.



Se o meia é estreante na Seleção, Fagner já tem mais experiência e foi convocado pela sétima vez. Por isso, o lateral-direito brincou sobre o trote dos novatos e disse que filmará Rodriguinho.



'Eu passei por trote. Achei que o Gil (zagueiro ex-Corinthians) era meu amigo. Mas vou filmar o Rodriguinho, vou fazer um vídeo dele', brincou Fagner, que contou como foi ser convocado estando nos Estados Unidos.



'A sensação é de como se fosse a primeira vez. Isso te dá mais motivação. Sempre foi perto da família, mas hoje acordei com ligação da esposa e filhos. Começar o ano assim é muito bom', disse Fagner.



Brasil e Colômbia fazem o jogo com a renda destinada aos familiares das vítimas da queda do voo da Chapecoense, em novembro do ano passado. Por não ser data Fifa, apenas jogadores que atuam no Brasil foram convocados por Tite.



Antes de defenderem a Seleção, Fagner e Rodriguinho ainda disputam mais um jogo pelo Corinthians na Florida Cup: sábado, às 21h, contra São Paulo ou River Plate (ARG).