Namorado do cantor foi chamado pela polícia para prestar esclarecimentos

Em 08 de janeiro, 2017 - 01h30 - Show

Fadi Fawaz, de 43 anos, namorado do cantor George Michael, que foi encontrado morto aos 53 anos no quarto de sua casa, no último dia 25, em Oxfordshire, no norte da Inglaterra, foi questionado pela polícia britânica sobre o caso. De acordo com informações do jornal “The Mirror”, investigadores acreditam que o astro possa ter sofrido uma overdose. Por isso, além do companheiro do músico, outros parentes e vizinhos, que também estiveram no local do crime na semana em que Michael morreu, também serão interrogados.

Ainda segundo a publicação, a polícia pediu ajuda de uma agência de paparazzi nas investigações, solicitando que eles entregassem fotos de quem esteve na casa do astro nos dias que precederam sua morte.

Leia a matéria completa no Amazônia, já nas bancas.