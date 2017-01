Namorado de George Michael alega que dormiu em carro e não viu o cantor morrer

Em 03 de janeiro, 2017 - 01h30 - Show

Fadi Fawaz, de 43 anos, namorado de George Michael, voltou a ser notícia nos tabloides ingleses ao revelar que dormiu dentro de seu carro na noite antes de encontrar o cantor morto e sozinho no quarto de sua casa, no último dia 25, em Oxfordshire, no norte da Inglaterra. As informações foram divulgadas pelo portal de notícias G1.

