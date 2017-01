As inscrições devem ser feiras no site www.extensao.uninassau.edu.br.

Em 06 de janeiro, 2017 - 21h28 - Belém

Aproveitar as férias e realizar cursos de capacitação é o que muitos querem para garantir o espaço ou evoluir no mercado de trabalho. A Faculdade Maurício de Nassau, unidade Belém, está ofertando vários cursos para a sociedade em geral, por meio do programa Capacita 2017. A programação ocorre no período de 09 a 21 de janeiro, no campus Magalhães Barata, em Belém. As inscrições devem ser feiras no site www.extensao.uninassau.edu.br.

O objetivo do programa é dar orientação e capacitação profissional para estudantes e público em geral. De acordo com Gina Bolonha, diretora da faculdade, o Capacita é realizado desde 2013. 'Com o projeto, prestamos serviços para toda a sociedade aumentando o potencial educacional, profissional, mercadológico e pessoal de cada pessoa, para garantir maiores oportunidades no mercado de trabalho, explicou.

Nesta edição, a instituição oferece cerca de 40 cursos, como planejando estratégico para pequenas e médias empresas, Como construir um currículo de sucesso, uso de plantas medicinais e fitoterápicas, entre outros. Os cursos ofertados são da área de Administração, Ciências Contábeis, Educação Física, Odontologia, Nutrição, Enfermagem, Pedagogia, Direito e Serviço Social.