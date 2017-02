O curso é promovido pela Faculdade de Computação da UFPA. Inscrições devem ser feitas até sexta-feira, 24.

Por: Redação ORM News com informações da UFPA

Em 20 de fevereiro, 2017 - 15h08 - Educação

Os interessados em participar do Seletivo do curso de Especialização em Gerência de Projetos de Software (EGPS) devem se inscrever até na próxima sexta-feira, 24. O curso é promovido pela Faculdade de Computação da UFPA, por meio do Laboratório de Engenharia de Software (Labes). A proposta é ofertar formação em nível de pós-graduação de alta qualidade para profissionais de Tecnologia da Informação e de áreas afins.

O curso é autofinanciado e oferta um total de 40 vagas, destinadas a estudantes que desejam aprender os fundamentos de processos e se aprofundar na prática da gerência de equipes de desenvolvimento de software. As aulas ocorrerão no período de 3 de abril de 2017 a 26 de outubro de 2018. E o curso oferta 10 disciplinas.

Os candidatos devem efetuar as inscrições por meio do site da Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa (Fadesp). O investimento é referente a R$350.

Após o pagamento, o concorrente deve entrar no site da EGPS e enviar a cópia digital, em arquivo PDF, dos seguintes documentos: Cédula de identidade (frente e verso); Comprovante de residência; CPF; Recibo do pagamento bancário da inscrição; Currículo Lattes e cópia digitalizada dos comprovantes curriculares e profissionais (único arquivo, incluindo diploma/certificado de graduação); Ficha de inscrição preenchida e assinada.

O processo ocorrerá em duas etapas: a primeira, de caráter classificatório, consiste na análise de Currículo Lattes, totalizando no máximo 10 pontos; e a segunda etapa, de caráter eliminatório e classificatório, será aplicada apenas aos candidatos às vagas de Demanda Social ou Gratuidades e consiste na realização de uma prova escrita individual para aferição de domínio dos candidatos sobre os assuntos de Engenharia de Software, Gestão em Tecnologia da Informação e Fundamentos Matemáticos da Computação.

Serviço: Especialização em Gerência de Projetos de Software (EGPS).

Período de inscrição: Até a próxima sexta-feira, 24 de fevereiro de 2017.

Inscrição: Site da Fadesp.

Valor do investimento: R$350.