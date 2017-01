Lateral esquerdo foi envolvido em negociação que acarretou na ida de Fabiano para o Palmeiras

Fabrício retornou ao Cruzeiro na negociação envolvendo a ida de Fabiano para o Palmeiras. Embora tenha chegado à Toca da Raposa II como um trunfo no negócio, o lateral esquerdo não tem permanência garantida por Gilvan de Pinho Tavares

A situação do atleta dependerá de uma análise feita por Mano Menezes durante a pré-temporada. Caso agrade ao treinador, o jogador permanecerá em Belo Horizonte. Mas se não agradar, será utilizado como moeda de troca.

'O Fabrício, essa questão chegou agora, na conclusão da negociação entre Robinho e Fabiano. Um atleta que o nosso treinador ainda fará avaliação. Posição que estamos mais inchados. Mas nesta pré-temporada irá fazer uma avaliação. Não ficaremos com tantos jogadores na lateral esquerda', afirmou.

Hoje, Mano Menezes conta com as seguintes opções para a posição no elenco: Diogo Barbosa, Edimar e Bryan.