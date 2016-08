O espetáculo é recheado de sarcasmo e piadas nonsense sobre temas variados

Por: Redação ORM News com informações da assessoria

Em 26 de agosto, 2016 - 09h21 - Teatro

O humorista paulista Fábio Rabin vai apresentar seu stand up “Queimando o Filme” na próxima sexta, em Belém. O espetáculo é recheado de sarcasmo e piadas nonsense sobre temas variados.

O comediante vai abordar assuntos atuais que abrangem política, esporte, tecnologia e celebridades, no entanto, o epicentro de seu argumento é se auto-criticar – de forma bem humorada – e refletir sobre suas novas responsabilidades como pai. “No passado eu era solteiro, maluco, inconsequente. Hoje tenho uma filha, sou casado, moro com a minha mulher… enfim, sou infeliz”, brinca Rabin, fazendo piada sobre sua própria existência.

Rabin começou sua carreira com stand up’s na capital paulista e desde então vem crescendo no mercado humorístico brasileiro. Na TV, estreou, em 2007, no Pânico na TV. A partir de 2009, trabalhou em diversos programas e quadros de humor da MTV, ao lado de artistas como Marcelo Adnet, Dani Calabresa, Bento Ribeiro e Tatá Werneck.

Este ano, Fábio estreou, em fevereiro, nos cinemas no elenco do filme “Um Suburbano Sortudo” e está de volta também na TV no elenco fixo do programa “Pânico na Band”, da Rede Bandeirantes, e, diariamente, no “Pânico na Rádio”, na rádio Jovem Pan.

Pela primeira vez em Belém, o espetáculo “Queimando o Filme” acontece nesta sexta, na Computer Hall (Trav. Antônio Barreto, nº 1176), às 21h. Os ingressos antecipados custam R$ 40.

Serviço

Data: 26 de agosto

Hora:21h

Local:Computer Hall

Tv. Antônio Barreto, 1176

Contato:(91) 98178-6853

Valor: R$40 (antecipado)

Informações Adicionais: Ingressos: Lojas locus e na Computer