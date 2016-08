Isaquias Queiroz faz as pazes com a cidade natal

Em 27 de agosto, 2016 - 01h30 - Esporte

Êxtase, multidão, festa e reconciliação, num pedido de desculpas com a mais apaixonada promessa possível. “Eu nunca vou deixar de morar em Ubaitaba. Quero ser enterrado aqui”. Consagrado na Lagoa Rodrigo de Freitas, Isaquias Queiroz se sente à vontade é na pequena cidade do sul da Bahia, e foi assim com essas palavras, num palanque na Praça da Cultura, que ele encerrou a mais emocionante das comemorações pelo feito das três medalhas olímpicas, um desfile no carro de bombeiros por ruas de sua cidade natal, na noite de ontem.

