A mostra reúne mapas, pinturas e desenhos sobre a capital parense

Em 13 de janeiro, 2017 - 06h00 - Magazine

As transformações e o desenvolvimento da cidade de Belém ao longo de quatro séculos estão registrados na exposição “Belém de Todas as Épocas”, que pode ser visitada na sede da Federação da Indústria do Estado do Pará (Fiepa). A exposição conta com mapas, pinturas, desenhos, gravuras e cartões postais de locais icônicos da cidade como Mercado do Ver-o-peso em 1900, em 1947, 1970 e hoje. Aproximadamente quinhentas pessoas já visitaram a exposição, a maioria formada por estudantes.