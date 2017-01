A mostra reúne um pouco da diversidade do artesanato produzido na capital

Por: Redação ORM News com informações da assessoria

Em 19 de janeiro, 2017 - 18h45 - Exposições

A exposição com a temática Cultura Paraense segue aberta, de forma gratuita, no Parque Shopping até o próximo dia 31 de janeiro. A mostra reúne um pouco da diversidade do artesanato produzido na capital e que representa as tradições antigas da Amazônia, entre elas, a arte indígena com peças produzidas em madeira; miriti, cerâmica, entre outros.

A mostra está dividida em sete painéis e cada um deles com um pouco da historicidade da produção artesanal de cada região de Belém. Tudo montado em um espaço de 80m2 com painéis, totens e módulos expositivos das obras, que foram selecionadas por meio de curadoria especializada.

O objetivo principal do evento é homenagear a cidade das mangueiras e compartilhar a historicidade da capital paraense a partir das tradições e influências indígenas, caboclas e européias que perpassam pela memória e vida da capital e, também, do povo Paraense.

Serviço:

Local: Piso 1 do Parque Shopping Belém, localizado na avenida Augusto Montenegro, nº 4300, Parque Verde.

Data e hora: das 10h às 22h, até 31 de janeiro. A entrada é gratuita.