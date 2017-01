Mostra está em cartaz no Museu da UFPA

Por: Guiart

Em 16 de janeiro, 2017 - 07h47 - Exposições

Está em cartaz no Museu da UFPA a exposição “Fuga”, do artista plástico George Venturieri. O acervo conta com telas e estudos geométricos que tiveram como ponto de partida um movimento musical. Esta é a segunda vez que o artista expõe em Belém. A primeira, em 1994, foi marcada por aquarelas sob tema “patrimônio histórico”. A exposição fica em cartaz no Museu da UFPA (Av. Gov. José Malcher, 1192) até o mês de março. O horário de visitação é de segunda a sexta, das 10h às 17h, e sábado e domingo, das 10h às 14h. A entrada é gratuita.

A exposição mostra estudos que antecedem e preparam as telas em colorido forte e contrastante. O trabalho do artista denuncia a sua formação em arquitetura nos anos 80, assim como as aquarelas anteriores demonstravam o seu interesse permanente com a arquitetura da cidade em sua origem colonial e no centro histórico. A mostra tem curadoria de Jussara Derenji, diretora do Museu da UFPA.

As obras esbanjam paletas de cores orgânicas que conversam com diferentes formas geométricas. O resultado deixa clara a natureza detalhista e perspicaz do autor, que ensaia o exercício do olhar nos movimentos simples dos animais e das plantas para executar, enfim, uma explosão de cores que se combinam em variações sem limite.