A pernambucana Ana Lira criou obras de arte a partir de restos de propaganda eleitoral

Em 02 de janeiro, 2017

A partir de quarta-feira (11), o Ministério da Cultura e a Funarte em parceria com o MABEU-CCBEU trazem ao público paraense, pela primeira vez no Estado, a exposição Não-Dito, da artista pernambucana Ana Lira. Em cartaz até 24 de fevereiro no Museu de Artes Brasil-Estados Unidos (MABEU-CCBEU) a mostra reúne obras criadas a partir de restos de campanhas eleitorais coletados em centros urbanos brasileiros. Os trabalhos chegam ao Pará através do Prêmio Funarte de Arte Contemporânea 2015, com a curadoria de Pablo Lafuente e produção da Proa Cultural.

Não-Dito resulta de um processo de pesquisa do projeto Voto!, no qual a artista explorou a atual crise de representação política brasileira, mapeando discursos criados por rasgos, escritos e colagens que foram deixados para trás pela população e transformados pela ação do tempo. O resultado foi materializado em 16 peças de acrílico, seis impressos em formato de santinhos eleitorais, sete cartazes, uma lona e um projeto audiovisual, além de materiais coletados nas ruas como panfletos, cartas-abertas, adesivos e cartilhas.

O conjunto discute as relações de envolvimento e transparência nos processos de representação e o desgaste dos formatos de atuação política. Assim, busca incentivar uma cultura de participação coletiva. Paralelamente à mostra, um grupo de estudos semanal, aberto ao público, vai debater os conteúdos que nortearam a pesquisa artística e propor relações com o cenário local.

“A pesquisa exposta foi realizada no nordeste, mas a discussão proposta faz sentido em qualquer região do País”, observa Ana Lira, que desde o início do mapeamento, buscou tornar o debate universal e acessível a qualquer público. Durante o período expositivo, ela pretende ainda realizar um ciclo de intervenções artísticas nas ruas de Belém. “A proposta é que a exposição seja, ao mesmo tempo, uma plataforma de pesquisa para estudantes, artistas, pesquisadores e outros grupos interessados da cidade e uma forma de continuar desenvolvendo o próprio projeto”.

A chegada da mostra ao Pará marca um novo formato de atuação do Prêmio Funarte de Arte Contemporânea, coma a fusão das regiões Norte e Nordeste como áreas de realização. “Visitei Belém e percebi a potência artística da região. A sequência do prêmio vai fomentar a participação de mais artistas baseados no Norte do País. A ida de Ana Lira ao Pará já proporciona trocas diversas com a comunidade artística local, com a equipe de mediação e com o público. Estamos felizes de promover essa articulação”, afirma o representante da Funarte Norte/Nordeste - Naldinho Freire.

SOBRE A ARTISTA

Ana Lira nasceu em Caruaru (PE). Vive atualmente em Recife e seus trabalhos tocam as relações de poder e as dinâmicas de comunicação no campo das narrativas visuais e das publicações independentes. Sua série Voto! foi exibida na 31ª Bienal de São Paulo em 2014.

Serviço- Exposição Não-dito, da artista Ana Lira, de 11 a 24 de fevereiro, na Galeria de Arte do MABEU-CCBEU - Museu de Artes Brasil-Estados Unidos (Travessa Padre Eutíquio, 1309, Batista Campos). Abertura: quarta-feira (11/01), às 19h30. Visitação gratuita: segunda a sexta das 14h às 19h e sábado das 9h às 12h. Visitas de grupos e escolas: segunda a sexta, das 9h às 14h, com agendamento. Informações e agendamentos: (91) 3221-6116 ou (91)3221-6143.