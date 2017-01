Especialistas responsabilizam jovens que bebem e dirigem por acidentes graves ou fatais

Por: VICTOR FURTADO / da redação

Em 08 de janeiro, 2017 - 01h30 - Polícia

É durante a madrugada que muitos jovens, com idades entre 18 e 25 anos, sofrem acidentes graves ou fatais no trânsito. A constatação é da Liberty Seguros, a partir da análise do total de indenizações pagas após 155.726 acidentes, entre agosto de 2014 e julho de 2015. O Departamento de Trânsito do Estado do Pará (Detran-PA) e o pedagogo especialista em trânsito Rafael Cristo concordam com os dados e responsabilizam os jovens por consumir bebida alcoólica em excesso, com frequência e num curto espaço de tempo. A ausência de fiscalização a partir do início da noite e durante toda a madrugada reforça a sensação de liberdade (e impunidade), potencializada pelo consumo de álcool e outras drogas.

