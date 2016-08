Henrique precisará de, pelo menos uma semana para se recuperar de um estiramento grau 2 na região posterior da coxa direita

Por: Redação ORM News

Em 31 de agosto, 2016 - 19h26 - Série C

A camisa 3 do Remo terá novo dono no jogo deste domingo (4), contra o Salgueiro (PE), no Mangueirão. O zagueiro Henrique foi submetido a uma ultrassonografia e teve um estiramento grau 2 detectado na região posterior da coxa direita. Max deve retomar a posição, formando dupla com Ítalo, na defensiva azulina.

Henrique se lesionou ao tentar cortar um ataque do ABC. No lance, ele levantou demais a perna direita e sentiu a dor no mesmo instante. Logo em seguida, o defensor pediu para ser suubstituído. Na ocasião, Ciro Sena foi o escolhido para entrar na partida.

Não há um prazo definido para a recuperação do jogador, mas o Departamento Médico remista crê em um período de, pelo menos uma semana, o que sacramenta a ausência do jogador na partida deste domingo, contra o Salgueiro (PE) e já o coloca como dúvida para o jogo seguinte, contra o Fortaleza, na Arena Castelão, em Fortaleza (CE).