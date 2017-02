“Ana do Povão” foi presa em Belém. Operação Iara combate corrupção em Mãe do Rio.

Em 08 de fevereiro, 2017 - 01h30 - Gerais

A ex-vereadora de Mãe do Rio Ana Lucia Magalhães, a “Ana do Povão”, foi presa ontem de manhã em um hotel próximo ao Terminal Rodoviário de Belém. A prisão fez parte da segunda fase da operação Iara, que abrange os municípios de Mãe do Rio, Castanhal e Marabá. Ela, juntamente com outros parlamentares, estava sendo investigada desde o ano passado pela equipe da Delegacia de Repressão a Defraudações Públicas.

O diretor da delegacia especializada, Carlos Eduardo Vieira, explicou que há seis meses recebeu uma gravação com uma fala da ex-vereadora após sessão na Câmara dos Vereadores de Mãe do Rio na qual ela reclama de não ter recebido nenhum lote de terreno do residencial Ipiranga, que faz parte de um projeto de expansão urbana de Mãe do Rio.

