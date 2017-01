Segundo comunicado emitido pela família, causa mais provável seria de infarto

Ex-treinador da Inglaterra, Graham Taylor morreu nesta quinta-feira, em casa, aos 72 anos de idade. Em comunicado divulgado pela família, a suspeita é que ele tenha sofrido um ataque cardíaco.

Taylor foi técnico também de clubes como Watford e Aston Villa, além do pequeno Lincoln City. Ainda não há informações sobre datas de velório ou enterro. Entre as inúmeras mensagens de condolências está a do cantor Elton John, com quem o ex-treinador nutria uma amizade desde a época em que comandou o Watford pela primeira vez, de 1977 a 1987.

'Estou profundamente triste e chocado por saber da morte de Graham. Ele era como um irmão para mim, nós dividimos uma relação indestrutível desde que nos conhecemos. Fomos juntos numa jornada incrível, e isso vai ficar comigo para sempre. Ele tirou meu amado Watford das profundezas das ligas inferiores e o colocou em territórios inexploráveis e até em nível europeu. Nós nos tornamos um clube inglês de ponta por causa da sua sabedoria e genialidade de administração. Esse é um dia triste e negro para o Watford, para o clube e para a cidade. Nós vamos acalentar Graham e afogar nossas tristezas nas inúmeras memórias brilhantes que ele nos deu. Eu te amo, Graham. E vou sentir muito a sua falta', disse Elton John, torcedor e atualmente presidente honorário do Watford.

Graham Taylor começou a carreira no Lincoln City, em 1972, onde ficou por cinco anos até assumir o Watford, clube mais marcante de sua carreira. O ex-treinador conseguiu o feito de levar o time da Quinta à Segunda Divisão do Campeonato Inglês em apenas cinco anos. Passou depois pelo Aston Villa, antes de assumir o English Team.

Pela seleção, a passagem não foi marcante. Taylor até classificou os ingleses para a Eurocopa de 1992, mas ficou na lanterna do grupo que tinha Suécia, França e a convidada Dinamarca, que acabou conquistando o título. Ele fracassou ainda na missão de levá-los à Copa do Mundo de 1994, que foi disputada nos Estados Unidos.